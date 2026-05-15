A Monreale, per la prima volta dopo 25 anni, sono stati consegnati due nuovi scuolabus. Il Comune ha effettuato un investimento diretto nel rinnovamento del parco mezzi destinati al trasporto scolastico. La consegna avviene in un momento in cui non si rilevavano nuovi mezzi di questa tipologia dal passato decennio. La decisione riguarda esclusivamente l'amministrazione comunale, senza coinvolgimento di altri enti o aziende.

MONREALE (PA) – Dopo un quarto di secolo, il Comune di Monreale torna a investire direttamente nel rinnovo del proprio parco mezzi. Sono stati consegnati e sono già operativi due nuovi scuolabus di proprietà comunale, che mettono fine a un’assenza di investimenti diretti nel settore durata ben 25 anni. I veicoli scelti sono moderni van Volkswagen Crafter, selezionati per garantire i più alti standard di affidabilità e comfort. Riconoscibili dalla livrea bianca e dalla segnaletica di sicurezza a norma di legge, i mezzi sono stati individuati per rispondere con efficienza alla complessa orografia del territorio monrealese. Riportare il parco mezzi comunale all’avanguardia dopo 25 anni è stato un obiettivo prioritario dell’Amministrazione Arcidiacono. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A Monreale arrivano due scuolabus nuovi di zecca: non succedeva da 25 anni

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