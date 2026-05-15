A Bologna è nato il primo ospedale di comunità | FOTO

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è stato inaugurato questa mattina il primo ospedale di comunità all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, realizzata nel padiglione Palagi, è stata finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ospedale di comunità si inserisce nel complesso sanitario già esistente e rappresenta una novità nel sistema ospedaliero della città. La cerimonia di apertura si è svolta in data 15 maggio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari.

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All’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padiglione Palagi del policlinico bolognese.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySi tratta di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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