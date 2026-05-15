A Bologna è nato il primo ospedale di comunità | FOTO

A Bologna è stato inaugurato questa mattina il primo ospedale di comunità all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, realizzata nel padiglione Palagi, è stata finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ospedale di comunità si inserisce nel complesso sanitario già esistente e rappresenta una novità nel sistema ospedaliero della città. La cerimonia di apertura si è svolta in data 15 maggio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari.

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All’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padiglione Palagi del policlinico bolognese.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySi tratta di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Bologna è nato il primo ospedale di comunitàAll’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). A Bologna è nato il primo ospedale di comunità x.com A Bologna è nato il primo ospedale di comunitàAll’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padi ... bolognatoday.it Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdìLa grande musica della settimana: a Bologna Vecchioni, Mario Biondi, Bambole di Pezza ed Ermal Meta. A teatro commedie musicali e prosa, in giro per la città serate e feste ... bolognatoday.it