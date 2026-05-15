730 precompilato 2026 ora si può modificare e inviare online | istruzioni e scadenze

Da cdn.ilfaroonline.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 aprile è possibile consultare i modelli 730 precompilati per la dichiarazione dei redditi 2026. A partire da oggi, i contribuenti possono apportare modifiche, integrare dati e inviare online i loro modelli, oppure accettarli così come sono stati predisposti dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio tramite il portale online è fissata a metà giugno. Le istruzioni ufficiali e le date precise sono state pubblicate in queste settimane per facilitare la procedura.

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Roma, 15 maggio 2026 – La dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo. I modelli 730 precompilati, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane; inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e parole semplici. Assistenza strordinaria. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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