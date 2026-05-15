730 precompilato 2026 ora si può modificare e inviare online | istruzioni e scadenze

Dal 30 aprile è possibile consultare i modelli 730 precompilati per la dichiarazione dei redditi 2026. A partire da oggi, i contribuenti possono apportare modifiche, integrare dati e inviare online i loro modelli, oppure accettarli così come sono stati predisposti dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio tramite il portale online è fissata a metà giugno. Le istruzioni ufficiali e le date precise sono state pubblicate in queste settimane per facilitare la procedura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui