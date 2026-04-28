730 precompilato 2026 presto disponibile online | da quando si può modificare

Il modello 730 precompilato per il 2026 sarà accessibile online attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate. La piattaforma consentirà ai cittadini di visualizzare le dichiarazioni dei redditi già predisposte con i dati raccolti dal fisco o provenienti da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. La possibilità di consultare e modificare i dati sarà disponibile a partire da una data ancora da annunciare.

Sarà presto disponibile sul sito dell’ Agenzia delle entrate il 730 precompilato 2026. Le dichiarazioni dei redditi potranno essere consultate dai cittadini, già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche”. In totale, “sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026”, fa sapere l’Agenzia. Da quando è disponibile e modificabile. Il 730 precompilato sarà disponibile online a partire dal pomeriggio di giovedì 30 aprile. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre.🔗 Leggi su Lapresse.it

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