Questo weekend si svolgono le qualifiche delle 24 ore del Nürburgring, una serie di prove di quattro ore ciascuna che anticipano l’appuntamento principale della stagione. Tra i partecipanti c’è anche Max Verstappen, che prende parte a questa fase di test in vista dell’evento più atteso dell’anno. Le qualifiche sono considerate un momento chiave per valutare la preparazione delle vetture e dei piloti prima della gara di endurance.

Ultimo test in vista della 24h Nürburgring questo weekend per Max Verstappen con la tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, due competizioni da quattro ore che precedono di un mese l’evento più importante della stagione all’interno dell’Inferno Verde. L’olandese guiderà come accaduto nella seconda corsa del Nürburgring Endurance Series la riconoscibile Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Team Winward Racing, questa volta con l’austriaco Lucas Auer. Non ci saranno invece Daniel Juncadella e Jules Gounon, protagonisti nel FIA World Endurance Championship a Imola con Genesis e Alpine. Le ‘prove di qualificazione’ garantiranno ai migliori un vantaggio durante la fase delle qualifiche della 24h del prossimo mese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Verstappen in scena questo weekend nelle ’24h Nürburgring Qualifiers’

Max Verstappen enthüllt Auto und Team beim 24h Nürburgring Rennen 2026

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