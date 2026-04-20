Nürburgring 24h | Ferrari Kondo in pole per un millesimo di secondo

Durante le qualifiche delle 24 ore del Nürburgring, Thierry Vermeulen ha ottenuto la pole position con un tempo di 8:10, superando gli altri concorrenti di pochi decimi di secondo. La gara si svolgerà nelle prossime ore e vedrà in pista diverse vetture di vari costruttori. La posizione di partenza è stata determinata dalla prova di qualificazione, che ha visto anche la partecipazione di una Ferrari Kondo, posizionatasi vicino alla prima fila.

Thierry Vermeulen ha conquistato la pole position per la seconda gara dei qualificatori delle 24 ore del Nürburgring, segnando un tempo di 8:10.275 minuti con la Ferrari numero 45 del team Kondo. Il distacco rispetto al secondo posto, occupato dalla BMW numero 23 guidata da David Jahn, è stato infinitesimale, pari a un solo millesimo di secondo. Analisi tecnica e gestione della pista: il margine della pole. Il successo della Ferrari Kondo, guidata dal trio composto da Perel, Marschall e dallo stesso Vermeulen, non è frutto del caso ma di un lavoro meticoloso sui dati tecnici avvenuto durante la notte. Dopo le difficoltà riscontrate nella precedente gara NLS, il team è riuscito ad apportare miglioramenti strutturali che hanno permesso alla vettura di trovare il ritmo ideale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nürburgring 24h: Ferrari Kondo in pole per un millesimo di secondo Notizie correlate Il motorsport su Sky Sport nel 2026: al lavoro per la 24h di Le Mans, la 24h del Nurburgring e l’IMSAQuesta pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per... Nürburgring 24h: guasto improvviso spezza il sogno di VerstappenLe speranze di vittoria per la gara di domenica ai qualificatori delle 24 ore del Nürburgring si sono improvvisamente incrinate per il team... Una raccolta di contenuti Si parla di: Nurburgring 24h Qualifiers: è Verstappen show prima del problema, vince l'Audi Scherer-Phx. 24h Nürburgring 2025: Kondo Racing kehrt mit dem Ferrari 296 GT3 zurück(Motorsport-Total.com) - Kondo Racing kehrt 2025 auf die legendäre Nordschleife zurück: Das japanische Team, das in der Eifel zuletzt mit dem Nissan GT-R Nismo GT3 unterwegs war, bringt im kommenden ... motorsport-total.com Weekend Notebook: La Ferrari 296 GT3 Evo quarta nella NLSLa prima gara effettiva della stagione Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), dopo l’annullamento dell’esordio per condizioni meteo avverse, ha visto la Ferrari 296 GT3 Evo di Realize Kondo Racing with ... ferrari.com