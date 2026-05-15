15 maggio il MotoGp scalda i motori in Spagna | prossima tappa il Mugello

Il 15 maggio segna l'inizio delle gare di MotoGp in Spagna, con la competizione che si svolge a Barcellona fino al 17 maggio. La corsa si tiene sul circuito di Catalogna, con le qualifiche e le prove libere che si svolgono nei giorni precedenti. La tappa spagnola precede l’appuntamento successivo in Italia, al circuito del Mugello, previsto per la settimana successiva. Le squadre e i piloti sono già sul posto per le ultime sessioni di allenamento prima delle competizioni ufficiali.

Firenze, 15 maggio 2026 – Da oggi si scaldano i motori in Spagna, per il MotoGp che fa tappa in Catalogna fino al 17 maggio, per il Gran Premio a Barcellona. E cresce l’attesa in Italia, in particolare in Toscana, dove ci sarà la prossima tappa del MotoGp. Uno dei circuiti più belli d’Italia, teatro di grandi duelli sulle due ruote e testimone di grandi successi: il circuito toscano per eccellenza si prepara ad ospitare una delle gare più attese dell’anno. Il Gran Premio d’Italia MotoGP si prepara a tornare dal 29 al 31 maggio all’autodromo internazionale del Mugello, uno degli appuntamenti più iconici e attesi dell’intera stagione. Immerso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MotoGP, GP Spagna: Sprint Jerez, la partenza e il primo giro

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