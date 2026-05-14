Zoe Saldaña stregata dalla Costa d' Amalfi | relax al Grand Hotel Tritone di Praiano

Zoe Saldaña ha scelto la Costa d'Amalfi per trascorrere alcuni giorni di relax. La attrice si è fermata al Grand Hotel Tritone di Praiano, una delle strutture della zona. La sua presenza nella località è stata notata da residenti e visitatori, che l'hanno riconosciuta mentre passeggiava tra le vie del paese. La Costiera Amalfitana continua a essere meta di celebrità provenienti da tutto il mondo, attratte dai paesaggi e dall’atmosfera unica della zona.

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