Zoe Saldaña stregata dalla Costa d' Amalfi | relax al Grand Hotel Tritone di Praiano
Zoe Saldaña ha scelto la Costa d'Amalfi per trascorrere alcuni giorni di relax. La attrice si è fermata al Grand Hotel Tritone di Praiano, una delle strutture della zona. La sua presenza nella località è stata notata da residenti e visitatori, che l'hanno riconosciuta mentre passeggiava tra le vie del paese. La Costiera Amalfitana continua a essere meta di celebrità provenienti da tutto il mondo, attratte dai paesaggi e dall’atmosfera unica della zona.
La Costiera Amalfitana continua ad affascinare le star internazionali e questa volta a lasciarsi conquistare dai panorami mozzafiato di Praiano è stata Zoe Saldaña. L’attrice premio Oscar ha scelto il suggestivo borgo della Costa d’Amalfi per trascorrere alcuni giorni di relax insieme alla sua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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