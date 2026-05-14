Ziggy, un Labrador di età avanzata, si trova attualmente senza una famiglia e ha espresso il suo bisogno di affetto attraverso un suo specifico richiamo. La presenza di una compagna adottata ha modificato la sua situazione, anche se il suo carattere, considerato di natura più sensibile, richiede attenzioni particolari nella gestione quotidiana. La sua storia sottolinea la difficoltà di trovare nuove famiglie per animali di questa età e con esigenze particolari.

? Domande chiave Come ha cambiato la vita di Ziggy l'adozione della sua compagna?. Perché il carattere di questo Labrador senior richiede una gestione specifica?. Cosa deve sapere una famiglia prima di accogliere un cane anziano?. Come influisce la separazione tra compagni di box sulla psicologia canina?.? In Breve Emanuele, responsabile comportamentale, ha pubblicato un video per sensibilizzare su Ziggy.. L'isolamento è causato dall'adozione della compagna di box avvenuta pochi mesi fa.. La cooperativa Melograno gestisce la struttura del canile regionale della Valle d'Aosta.. Contatti per adozioni disponibili tramite canali social, e-mail o telefono del canile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ziggy, il Labrador rimasto solo: il suo grido per una nuova famiglia

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