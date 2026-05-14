Zagarolo Sotto le Stelle con il Progetto Astro Young
A Zagarolo si è svolto l’evento finale del progetto Astro Young, dedicato alla divulgazione astronomica rivolta ai giovani. La serata ha visto l’utilizzo di telescopi e del planetario, accompagnata da alcune conferenze sul tema. L’iniziativa, chiamata “Zagarolo Sotto le Stelle”, ha concluso un percorso formativo volto a promuovere la scienza in modo inclusivo per i più giovani.
Cosa: Evento conclusivo del progetto formativo Astro Young! La Scienza Inclusiva a misura di giovane, una serata dedicata alla divulgazione astronomica con telescopi, planetario e conferenze.. Dove e Quando: Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo (Roma), venerdì 15 maggio 2026 a partire dalle ore 19:30.. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dell’universo, guidati dall’entusiasmo dei giovani studenti e dall’esperienza degli esperti del settore aerospaziale.. La provincia romana si prepara a trasformarsi in un vero e proprio osservatorio a cielo aperto per una serata all’insegna della scienza e della meraviglia cosmica.🔗 Leggi su Ezrome.it
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