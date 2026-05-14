Zagarolo Sotto le Stelle con il Progetto Astro Young

A Zagarolo si è svolto l’evento finale del progetto Astro Young, dedicato alla divulgazione astronomica rivolta ai giovani. La serata ha visto l’utilizzo di telescopi e del planetario, accompagnata da alcune conferenze sul tema. L’iniziativa, chiamata “Zagarolo Sotto le Stelle”, ha concluso un percorso formativo volto a promuovere la scienza in modo inclusivo per i più giovani.

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