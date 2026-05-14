Zagarolo Sotto le Stelle con il Progetto Astro Young

Da ezrome.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Zagarolo si è svolto l’evento finale del progetto Astro Young, dedicato alla divulgazione astronomica rivolta ai giovani. La serata ha visto l’utilizzo di telescopi e del planetario, accompagnata da alcune conferenze sul tema. L’iniziativa, chiamata “Zagarolo Sotto le Stelle”, ha concluso un percorso formativo volto a promuovere la scienza in modo inclusivo per i più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa: Evento conclusivo del progetto formativo Astro Young! La Scienza Inclusiva a misura di giovane, una serata dedicata alla divulgazione astronomica con telescopi, planetario e conferenze.. Dove e Quando: Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo (Roma), venerdì 15 maggio 2026 a partire dalle ore 19:30.. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dell’universo, guidati dall’entusiasmo dei giovani studenti e dall’esperienza degli esperti del settore aerospaziale.. La provincia romana si prepara a trasformarsi in un vero e proprio osservatorio a cielo aperto per una serata all’insegna della scienza e della meraviglia cosmica.🔗 Leggi su Ezrome.it

zagarolo sotto le stelle con il progetto astro young
© Ezrome.it - Zagarolo Sotto le Stelle con il Progetto Astro Young
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ferrara Sotto le Stelle: Andrea Laszlo De Simone porta in sala il suo progetto audiovisivo

Leggi anche: Emma Nolde arriva a mettere ordine nel caos con le sue canzoni al Ferrara Sotto le Stelle

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web