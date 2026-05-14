Yindjibarndi | risarcimento record da 150 milioni troppo basso?

Gli Yindjibarndi hanno ottenuto un risarcimento di 150 milioni di dollari, considerato da loro troppo basso per coprire i danni subiti. La questione riguarda anche il valore delle royalties, che influisce sul calcolo del risarcimento complessivo. La cifra stabilita non soddisfa le aspettative della comunità e viene discussa alla luce delle perdite economiche e culturali accumulate nel tempo. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

?? Punti chiave Perché la cifra di 150 milioni è considerata insufficiente dagli Yindjibarndi? Come influisce il valore delle royalties sul calcolo del risarcimento finale? Quali sono le motivazioni legali dietro la richiesta di 1,8 miliardi? Perché il governo del Western Australia si è schierato con Fortescue??? In Breve Richiesta originaria YNAC nel 2022 ammontava a 1,8 miliardi di dollari totali. Fortescue ha generato 80 miliardi di dollari di ricavi dal Solomon Hub. Il giudice Stephen Burley .🔗 Leggi su Ameve.eu

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