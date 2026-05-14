YASH Technologies Recognized as a Major Contender in Everest Group’s Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Mid-market Enterprises
YASH Technologies è stata inserita come Major Contender nella valutazione PEAK Matrix® 2026 dell’Everest Group dedicata ai servizi digitali per il luogo di lavoro nelle imprese di medie dimensioni. La società, specializzata in servizi e soluzioni tecnologiche a livello globale, riceve questa riconoscimento sulla base di un’analisi condotta da Everest Group, che valuta le aziende nel settore dei servizi digitali. La pubblicazione è datata 14 maggio 2026 e si è svolta a Chicago.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CHICAGO, May 14, 2026 PRNewswire — YASH Technologies, a global technology services and solutions provider, has been recognized as a Major Contender in the Everest Group Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Mid-market Enterprises. The assessment evaluates service providers based on market impact, vision, and capability. YASH’s positioning reflects its focused strategy, supported by integrated capabilities across cloud, infrastructure, and security, along with a flexible, modular service delivery model. Everest Group highlighted YASH’s differentiated focus, noting its ability to deliver right-sized transformation programs tailored to the unique operational and financial realities of mid-sized enterprises.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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