YASH Technologies Recognized as a Major Contender in Everest Group’s Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment 2026 – Mid-market Enterprises

YASH Technologies è stata inserita come Major Contender nella valutazione PEAK Matrix® 2026 dell’Everest Group dedicata ai servizi digitali per il luogo di lavoro nelle imprese di medie dimensioni. La società, specializzata in servizi e soluzioni tecnologiche a livello globale, riceve questa riconoscimento sulla base di un’analisi condotta da Everest Group, che valuta le aziende nel settore dei servizi digitali. La pubblicazione è datata 14 maggio 2026 e si è svolta a Chicago.

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