Xiaomi 17 Max | ecco il nuovo design con display da 6,9 pollici

È stato annunciato il nuovo modello di smartphone con display da 6,9 pollici, chiamato Xiaomi 17 Max. Il dispositivo presenta un design aggiornato rispetto ai modelli precedenti, con un'attenzione particolare alla forma e alla disposizione dei componenti. Sono state rese note tre varianti cromatiche: una in colore nero, una in blu e una in bianco. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle modifiche specifiche all'ergonomia del telefono rispetto ai modelli passati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo design l'ergonomia rispetto ai modelli precedenti?. Quali sono le tre varianti cromatiche disponibili per questo modello?. Perché Xiaomi ha deciso di aprire i preorditi prima del lancio?. Come si posiziona questo dispositivo rispetto al Samsung Galaxy S25 Ultra?.? In Breve Display piatto da 6,9 pollici con cornici sottili e bordi curvi per l'ergonomia.. Tre varianti cromatiche disponibili: White, Clear Blue e Pixel Black con effetto carbonio.. Preorditi online già attivi sul mercato cinese prima del lancio ufficiale di maggio.. Confronto strategico con il modello Samsung Galaxy S25 Ultra nel segmento premium. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi 17 Max: ecco il nuovo design con display da 6,9 pollici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Minimalist design phone case! No back panel! Sullo stesso argomento Redmi Note 17 Pro Max: display da 7? e batteria record in arrivoDopo il recente lancio della serie Redmi Note 15, le attenzioni dei fan si spostano già verso il futuro, con la serie Redmi Note 17 protagonista... iPhone 17: il nuovo modello base sfida i Pro con display da 120HzL’ultimo rilascio della linea base Apple segna un punto di svolta cerca un dispositivo affidabile senza dover necessariamente investire nelle... Temi più discussi: Xiaomi stuzzica i fan: il 17 Max sarà più di una semplice versione grande; Tutti lo desiderano: ecco lo smartphone Xiaomi top di gamma da comprare nel 2026; Lancio confermato per Xiaomi 17 Max: trapelano anche design e colori; Oppo Find X10 Pro Max: leak svela un comparto fotografico avanzato e nuovi dettagli sul display. Xiaomi raddoppia a maggio! In arrivo il nuovo #Xiaomi 17 Max e la Smart Band 10 Pro. Teaser ufficiale rilasciato: ecco quando verranno presentati e le prime novità trapelate. ? gizchina.it/2026/05/xiaomi… x.com Xiaomi 17 Max: il nuovo standard tra batteria e prestazioniXiaomi 17 Max ridefinisce gli standard di autonomia e prestazioni, unendo una batteria da 8000mAh a una fotocamera da 200 MP. xiaomitoday.it Un nuovo leak ha svelato delle informazioni fondamentali sulle caratteristiche della fotocamera di Xiaomi 17 Max prima del lancioXiaomi 17 Max si avvicina al debutto ufficiale e nuove indiscrezioni ne rivelano il comparto fotografico sviluppato con Leica. multiplayer.it