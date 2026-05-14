Xi accoglie Trump | Cina e Usa siano partner per superare ogni rischio
Com'è andato l'attesissimo summit tra Donald Trump e Xi Jinping? "È stato meraviglioso! Ci sono state molte cose positive", ha gridato Elon Musk ai giornalisti uscendo dalla maestosa Grande Sala del Popolo di Pechino. Tim Cook, amministratore delegato di Apple e altro compagno di viaggio del presidente statunitense, ha invece fatto il segno della pace, mentre Jensen Huang, a capo di Nvidia, ha detto che i due leader "sono stati incredibili". La parola d'ordine di questo vertice è stata una: stabilità. "Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le nostre divergenze", ha dichiarato Xi accogliendo il suo ospite e aggiungendo che "la stabilità nelle relazioni sino-americane è un vantaggio per il mondo intero".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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