Xi a Trump | Gestire bene dossier Taiwan o rischio scontro

Il presidente di uno dei due paesi ha dichiarato che, se gli Stati Uniti non gestiranno correttamente il dossier Taiwan, potrebbe verificarsi un conflitto tra le due nazioni. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione crescente tra le potenze coinvolte, con un avvertimento diretto riguardo alle conseguenze di un possibile fallimento nella gestione della questione. La conversazione è avvenuta in un momento di particolare attenzione diplomatica tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Se gli Stati Uniti non dovessero gestire "in modo appropriato" il dossier Taiwan, Usa e Cina potrebbero entrare in "conflitto". E' quanto ha detto il leader cinese Xi Jinping al presidente americano Donald Trump in visita nel gigante asiatico, secondo le notizie diffuse dai media ufficiali della Repubblica Popolare. Il colloquio tra il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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