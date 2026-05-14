Worse Than Ivy | mostra collettiva internazionale a Forte Marghera dall' Accademia di Venezia
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Dal 17 maggio al 20 giugno 2026 il Padiglione 36 di Forte Marghera ospita "Worse Than Ivy", mostra collettiva che riunisce 37 studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, della Hochschule für Bildende Künste di Dresda e della Universität für Angewandte Kunst di Vienna. Il progetto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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