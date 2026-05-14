Windows 11 aggiornamento KB5089549 | blocchi e rallentamenti della rete

Un aggiornamento recente di Windows 11, identificato come KB5089549, ha causato problemi di rallentamenti e blocchi nella connessione di rete. Molti utenti segnalano difficoltà nel mantenere stabile la navigazione e la velocità di download e upload. Alcuni hanno riscontrato che funzioni avanzate come la Xbox Mode risultano ancora inattive o parzialmente funzionanti dopo l’installazione. L’aggiornamento, infatti, sembra influire sulla stabilità e sulla performance della rete sui dispositivi interessati.

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