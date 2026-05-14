Webuild ha annunciato di mantenere le previsioni per il 2026, con una pipeline commerciale che si avvicina ai 100 miliardi di euro. La società ha sottolineato di poter contare su una piattaforma industriale consolidata, un backlog consistente e un portafoglio di progetti in via di sviluppo. La conferma delle linee guida riguarda anche le aspettative di crescita e di finanziamento per il prossimo triennio, senza fornire dettagli specifici sui singoli incarichi o sui mercati di riferimento.

Roma, 14 mag. -(Adnkronos) - Forte della piattaforma industriale, di un backlog e pipeline commerciale record (98,8 miliardi), concentrati su geografie a basso rischio, e di una struttura finanziaria che si è ulteriormente rafforzata con la recente operazione di liability management, Webuild "affronta il 2026 con piena fiducia, pur mantenendo un attento monitoraggio del quadro geopolitico e delle sue possibili implicazioni macroeconomiche". Alla luce di questo scenario il gruppo conferma la guidance per l'anno in corso, con ricavi in linea con i livelli record del 2025, sostenuti dal backlog significativo, prosecuzione delle iniziative di miglioramento della marginalità e di rafforzamento della generazione di cassa operativa e mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Webuild conferma guidance 2026, con pipeline commerciale che sfiora i 100 miliardi

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