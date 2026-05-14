Una nuova pubblicazione porta i lettori nella Bologna del 1583, un periodo ricco di segreti e tensioni. L’autrice Rossana Conte presenta “Vuoti a perdere”, un romanzo che si svolge in una città descritta come un protagonista a tutti gli effetti. Il libro, pubblicato da SBS Edizioni, combina elementi di giallo con approfondimenti sulla memoria storica, creando un intreccio di mistero e passato che coinvolge il lettore.

Rossana Conte con Vuoti a perdere – pubblicato da SBS Edizioni – conduce il lettore nella Bologna del 1583, trasformando la città in un personaggio vivo, intriso di mistero e tensione. L’autrice intreccia magistralmente la ricostruzione storica con un’indagine dal sapore noir, dando vita a un romanzo che non si limita al giallo; un’analisi sulla fragilità umana, l’enigma emotivo, il mistero e quei vuoti lasciati dalla violenza e dal potere. Rossana Conte, Vuoti a perdere: tra mistero e memoria storica. Copertina – SBS Edizioni Rossana Conte con il suo libro Vuoti a perdere narra atmosfere misteriose fra storia e indagini che vanno ben oltre il classico romanzo giallo; la memoria storica si intreccia all’enigma, tenendo incollato il lettore fino all’ultima pagina del testo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Vuoti a perdere’ di Rossana Conte, misteri e memoria storica oltre il romanzo giallo

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