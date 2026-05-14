Un imprenditore di 69 anni, attuale sindaco di un comune nelle Marche, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per la terza volta consecutiva alle prossime elezioni amministrative. Questa decisione arriva dopo aver ricoperto il ruolo di primo cittadino per due mandati, e la sua candidatura è sostenuta dal partito di maggioranza. La campagna elettorale si concentra sulla volontà di portare avanti i lavori iniziati durante il suo mandato.

L’imprenditore 69enne Fabrizio Vergari, sindaco attualmente in carica a Santa Vittoria in Matenano, lancia la sua terza candidatura consecutiva. Vergari, cosa l’ha spinta a ricandidarsi? "Mi sono ricandidato perché ritengo sia importante, dare continuità al lavoro avviato in questi anni. Il nostro progetto politico si è sempre fondato sulla valorizzazione del territorio attraverso opere pubbliche concrete e strategiche per la comunità. Tra queste il completamento della chiesa della Resurrezione, la riqualificazione piazza dalle Repubblica, gli interventi in via Farfense e l’ampliamento dell’ex scuola di Ponte Maglio. A queste si aggiungo opere già finanziate e da realizzare, come la Torre di Odorisio, il civico cimitero e il palazzetto dello sport.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo finire il lavoro iniziato"

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Temi più discussi: Vogliamo finire il lavoro iniziato; Talamona, il sindaco Menegola presenta la sua lista: Tanto da fare ancora; Stadio Franchi: Tre varianti, dieci SAL, lavori fino alle 22:00, corsa contro il tempo; Lautaro: Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia.

Finire di lavorare, aprire i social e trovare questo.... Domani consegno la lettera di dimissioni, l'unico lavoro che voglio fare è guardare video di Zeudi H24 #zeudi #zeudiners x.com

Trump: potremmo gia' andarcene dall'Iran, ma vogliamo finire il lavoro (RCO)Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ... borsaitaliana.it

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