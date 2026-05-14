Visita guidata | Il segreto più bello di Verona

A Verona, una chiesa chiamata Santa Maria in Organo resta spesso fuori dal percorso dei visitatori, che passano accanto senza varcarne la soglia. La sua presenza si fa notare più per la discrezione che per la maestosità, e molti non conoscono i dettagli delle sue opere o la storia che racchiude. Recentemente, è stata organizzata una visita guidata dedicata a questa chiesa, offrendo l’opportunità di entrare e scoprire i suoi tesori nascosti.

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C’è una chiesa a Verona che i turisti spesso sfiorano senza entrare. Santa Maria in Organo non grida: sussurra. E proprio per questo chi l’ascolta non la dimentica più. Per secoli generazioni di monaci e artisti costruirono, dipinsero, intagliarono. Ogni mattina alzavano gli occhi verso lo stesso.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Santa Maria in Organo, il segreto più bello di Verona Argomenti più discussi: Art nouveau week. Visite guidate alla scoperta del liberty segreto; EVENTO SOCI: Visita guidata alla Grapperia Nardini con assaggio speciale di gelato; L'architettura del pensiero e la geometria sacra. Dal codice segreto delle tarsie marmoree della cattedrale al mistero di San Nicola; Veneto Segreto: visite guidate e aperture straordinarie nei monumenti. Mario Emilio Pena - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il blitz segreto di Arafat. Il leader palestinese nella Sala dei Grandi. Visita-lampo nel 1982Due date a 43 anni di distanza, tra il 1982 e il 2025. La cronaca è rappresentata dall’accordo di Sharm el-Sheikh e dall’avvio di una pace faticosa. La storia – e ci riferiamo al 1982 – è quella delle ... lanazione.it