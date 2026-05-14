Vincent Momanyi al bis della 10^ Bibione half marathon Ronah Nyabochoa è la regina

A Bibione, la giornata si è aperta con condizioni meteo ideali per la decima edizione della mezza maratona, con un cielo leggermente coperto e temperature piacevoli. Alla partenza, i partecipanti hanno affrontato la gara in un'atmosfera tranquilla, mentre gli atleti si sono sfidati sulla distanza di 21,097 chilometri. Tra i protagonisti della corsa, Vincent Momanyi ha conquistato il bis, mentre la vittoria femminile è andata a Ronah Nyabochoa.

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BIBIONE – Clima e temperatura perfetti in partenza, Bibione si è svegliata con un cielo velato che ha accompagnato le emozioni di 1.700 runner partiti alla conquista del litorale e del centro cittadino. Con il passare delle ore, però, il sole ha fatto capolino rallentando la progressione del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La festa dei volontari della Firenze Half Marathon: le foto della serataFirenze, 1 aprile 2026 – Il successo della Half Marathon Firenze passa, prima di tutto, dalle mani e dalla presenza costante dei volontari. La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Temi più discussi: Bibione, all’Half Marathon, Momanyi concede il bis e Nyabochoa firma la doppietta keniana; Bibione Half Marathon: i risultati; Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, il Sindaco Basso: Una delle esperienze più emozionanti della mia vita; Diecimila del Faro 2026: tutti i risultati. Momanyi ancora re di Bibione, trionfa alla mezza maratona: «Sono felice. Correre qui è sempre un piacere»BIBIONE (VENEZIA) - Il keniota Vincent Momanyi (Run2Gether) si è confermato indiscusso re di Bibione. Per il secondo anno consecutivo non si è solo imposto alla Bibione ... ilgazzettino.it 9^ Bibione Half Marathon, vittoria di Vincent Momanyi e Sara BottarelliBIBIONE – Si chiude con la 9^ Bibione Half Marathon un fine settimana ricco di emozioni, un’altalena di grande entusiasmo cominciata sabato 10 maggio con la Kids Run a cui hanno preso parte quasi 100 ... comunicati-stampa.net