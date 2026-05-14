Villaggio degli Sposi grande partecipazione agli incontri di filosofia | 350 presenze si chiude con Heidegger

A Bergamo si è concluso il ciclo di incontri di filosofia nel Villaggio degli Sposi, che ha visto la partecipazione di circa 350 persone. Gli eventi si sono svolti in uno spazio con muri gialli decorati con cuoricini e cartelloni colorati, e si sono chiusi con una conferenza dedicata a Heidegger. La partecipazione è stata numerosa durante tutto il ciclo, che ha coinvolto diversi temi e relatori.

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Bergamo. Un piccolo banchetto adagiato su un piccolo rialzo. Muri gialli con qualche cuoricino e cartelloni colorati. Una piccola cattedra per una piccola classe. La platea a cui parla Don Tino Vavassori, siede su delle sedie disposte ordinatamente sul pavimento del salone dell’oratorio del Villaggio degli Sposi. Tra il pubblico, principalmente chi, i banchi scolastici, li ha abbandonati da tempo, ma non ha perso l’interesse per la cultura e la filosofia, anzi. “Arrivati a una certa età – spiega don Vavassori -, ci si interessa sempre di più ai temi fondamentali della vita dell’essere umano. C’è il desiderio di sapere”. Forse è stato proprio...🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Percorsi d'arte, il ciclo di incontri si chiude con "Lo sguardo degli angeli"Quarta e ultima conferenza degli appuntamenti di storia dell’Arte alla Casa del Popolo di Montevarchi per il ciclo "Percorsi d’arte". Filosofia, trionfo barese a Roma: lo studente che sfida HeideggerVincenzo Belligerante, studente del liceo Socrate di Bari, ha conquistato il primo posto nella sezione dedicata ai saggi in lingua italiana durante... Si parla di: Villaggio degli Sposi, grande partecipazione agli incontri di filosofia: 350 presenze, si chiude con Heidegger. Addio a Giovanni Crotti, il Villaggio degli Sposi perde il suo «tuttofare»Aiutava tutti con sensibilità senza mai chiedere nulla in cambio e si dedicava al volontariato con passione e generosità. Giovanni Crotti, mancato venerdì per malattia a 77 anni, era molto conosciuto ... ecodibergamo.it Vendita di alcolici a tre 16enni: scatta la denuncia al Villaggio degli SposiLE SANZIONI. La Polizia locale di Bergamo sorprende un esercizio commerciale del Villaggio degli Sposi a servire alcol a un minorenne. Sanzioni e controlli rafforzati in città. Serata movimentata al ... ecodibergamo.it