VIDEO | Il ministro Abodi allo stadio Scoglio | Per gli Europei 2032 non ci sono speranze si per la copertura

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessuna speranza per far entrare lo stadio "Franco Scoglio" tra quelli che ospiteranno i campionati europei nel 2032. Per la copertura dell'impianto c'è tempo per ottenere i fondi necessari alla realizzazione. Oggi il ministro dello Sport Abodi è stato in sopralluogo tra gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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