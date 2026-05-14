VIDEO | Il ministro Abodi allo stadio Scoglio | Per gli Europei 2032 non ci sono speranze si per la copertura

Nessuna speranza per far entrare lo stadio "Franco Scoglio" tra quelli che ospiteranno i campionati europei nel 2032. Per la copertura dell'impianto c'è tempo per ottenere i fondi necessari alla realizzazione. Oggi il ministro dello Sport Abodi è stato in sopralluogo tra gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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