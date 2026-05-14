Viadana fermato 26enne con 14 involucri di cocaina in auto

Durante un controllo di routine in una strada di Viadana, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 26 anni a bordo di un'auto. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 14 involucri di cocaina nascosti nel veicolo. Le forze dell'ordine hanno notato alcuni segnali che hanno portato alla perquisizione più approfondita, ma non sono stati forniti dettagli su come il conducente abbia attirato l'attenzione dei controllori. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane è stato portato in caserma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il conducente a destare i sospetti dei Carabinieri?. Cosa nascondeva esattamente l'auto durante il controllo di routine?. Chi gestisce la rete di spaccio itinerante che muove la droga?. Quali legami ha il giovane con altre reti criminali della zona?.? In Breve Notte tra 13 e 14 maggio, controllo ordinario disposto da Roberto Bolognesi.. Perquisizione dell'auto ha rivelato 8 grammi di cocaina in 14 confezioni.. Sequestrati 265 euro in contanti durante l'ispezione del veicolo.. Indagini mirano a verificare legami con reti di spaccio nella zona di Mantova.. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno intercettato un’auto con a bordo 14 involucri di cocaina e 265 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadana, fermato 26enne con 14 involucri di cocaina in auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fermato con la cocaina in auto: arrestato 26enneLa polizia di Stato di Genova ha arrestato sabato scorso a Quinto un 26enne albanese, in Italia senza dimora, per spaccio di stupefacenti. In auto con la moglie ma nasconde 14 involucri di crack, 52enne arrestato dai carabinieriDroga già divisa in dosi e denaro contante sequestrati: l’uomo, residente a Portico di Caserta, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo Un... Viadana, 26enne fermato con 14 dosi di cocaina: denunciatoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per ... vocedimantova.it Spaccio: 14 dosi di cocaina nascoste in auto, denunciato un 26enneIl giovane teneva la droga in involucri del peso complessivo di 8 grammi. Trovato anche in possesso di 265 euro in varie banconote ... laprovinciacr.it