Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 14 maggio 2026, la viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio viene aggiornata attraverso il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di un'informazione fornita dalla regione Lazio, che comunica lo stato attuale delle strade e delle principali arterie della zona. Il servizio, dedicato alla mobilità, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi, in modo da aggiornare gli utenti in tempo reale.

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