Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 14 maggio 2026 è stata diffusa una comunicazione da Astral Infomobilità riguardante la viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La segnalazione riguarda variazioni nel traffico o eventuali interventi in corso, senza ulteriori dettagli specifici. La regione Lazio gestisce un servizio di informazione in tempo reale sulla mobilità che si aggiorna regolarmente per informare gli utenti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la circolazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti traffico intenso tra Nomentana e da Appia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino da Ostiense che più avanti tra le uscite laurentin Romanina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre il senso contrario si rallenta altezza Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra Colombo e Magliana nei due sensi di marcia in via Cristoforo Colombo tra allentato tra via di Mezzocammino e via di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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