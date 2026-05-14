Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 14 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio da parte di Astral infomobilità, il servizio della regione dedicato alle informazioni sul traffico. L'informazione è stata trasmessa tramite il sistema di ascolto dedicato e riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali criticità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di carreggiate in quel momento.
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con la caccia bis e Salaria in carreggiata interna rimanendo interna accordi tra Nomentana e Prenestina è più avanti per incidente tra le uscite Casilina e doppia in carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra più vicino ad Ostiense è più avanti tra Laurentina e Romanina sul tratto Urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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