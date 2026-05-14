Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 14 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio da parte di Astral infomobilità, il servizio della regione dedicato alle informazioni sul traffico. L'informazione è stata trasmessa tramite il sistema di ascolto dedicato e riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali criticità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di carreggiate in quel momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con la caccia bis e Salaria in carreggiata interna rimanendo interna accordi tra Nomentana e Prenestina è più avanti per incidente tra le uscite Casilina e doppia in carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra più vicino ad Ostiense è più avanti tra Laurentina e Romanina sul tratto Urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati in dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione invariata sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19:10. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it