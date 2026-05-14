Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 14 maggio 2026, Astral infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, diffusa dalla redazione del servizio, fornisce dettagli sui flussi di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. La segnalazione si rivolge agli automobilisti e a chi si sposta in questi territori, offrendo informazioni aggiornate sulla mobilità locale.

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