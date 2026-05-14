Via Emilio Greco al diserbo ci pensano i residenti | Il Comune non provvede

I residenti di via Emilio Greco si occupano personalmente del diserbo lungo la strada, perché il Comune non interviene. Nei ultimi 15 mesi hanno partecipato a quattro incontri di manutenzione, l’ultimo risale a sette mesi fa. La mancanza di interventi da parte delle autorità locali ha portato i cittadini a occuparsi direttamente della pulizia e del diserbo della strada.

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“Non possiamo che pulire e diserbare noi dicono in coro!” Sono giunti al quarto appuntamento negli ultimi 15 mesi l'ultimo 7 mesi fa. Il gruppo dei residenti di via Ida Castelluccio e vie limitrofe, non riesce a vivere nell'abbandono sommersi da erbacce alte metri e metri come quelle presenti in.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Norton-Cuffy al Milan, i rossoneri ci pensano per la prossima stagioneBrooke Norton-Cuffy è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione, con i rossoneri che potrebbero rinforzare la propria fascia destra con... The White Lotus a Saint-Tropez. Ma cosa ne pensano davvero i residenti?Avendo vissuto in Costa Azzurra per decenni, ho imparato ad apprezzare l’atmosfera di Saint-Tropez fuori stagione. Temi più discussi: Da un anno senza Ali. Al Museo Emilio Greco il ricordo di Alì Rashid; Un viaggio klezmer nella Tuscia: l’antica musica ebraica a Celleno, Bagnoregio e Orvieto; Siracusa. L’Alcesti di Filippo Dini parte bene ma disorienta il Teatro Greco. Paolo Fresu incanta; Un viaggio klezmer nella Tuscia: l’antica musica ebraica a Celleno, Bagnoregio e Orvieto. Salvatore Seminara - Results on X | Live Posts & Updates x.com Rieti, scontro tra auto in via Emilio GrecoRIETI - Ci sono feriti rimasti coinvolti a seguito del sinistro avvenuto all'altezza del Mia bar in via Emilio Greco. Da quanto appreso - ed ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul ... ilmessaggero.it Rieti, incidente in via Emilio GrecoRIETI - Incidente stradale lungo via Emilio Greco altezza rotatoria fronte ospedale. Coinvolta una motocicletta della polizia stradale. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polstrada. ilmessaggero.it