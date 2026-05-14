Vespa nuovo sondaggio politico | continuano a crollare! Sempre peggio Ma c’è chi esulta
Il sondaggio politico condotto da Only Numbers per la trasmissione Porta a Porta, pubblicato il 14 maggio 2026, mostra un ulteriore calo del supporto verso il partito Vespa. I dati indicano una diminuzione delle intenzioni di voto rispetto alle rilevazioni precedenti, con risultati che evidenziano un peggioramento della situazione per il partito. Mentre alcuni esultano per questa tendenza, altri osservano i numeri senza commenti ufficiali, aspettando eventuali sviluppi futuri.
Nel nuovo sondaggio politico realizzato da Only Numbers per la trasmissione Porta a Porta emergono movimenti significativi nelle intenzioni di voto degli italiani oggi 14 maggio 2026. Lo scenario conferma Fratelli d’Italia ancora primo partito ma con un leggero arretramento, mentre il Partito Democratico registra una crescita e il Movimento 5 Stelle segna un nuovo calo. Aumenta anche il peso dell’area dell’ astensione e degli indecisi, che si conferma una componente centrale del quadro elettorale attuale. Fratelli d’Italia si attesta al 28,5% con una flessione dello 0,3%, mentre il Partito Democratico sale al 22,8% con un incremento dello 0,3%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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