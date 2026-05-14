Vergogna Tic autoritario | la politica difende Il Giornale dall' assalto di Askatasuna

Il Giornale ha affrontato un attacco da parte di Askatasuna, che ha portato a un acceso scambio di accuse. La polemica si è incentrata su un articolo pubblicato dal quotidiano, che ha suscitato reazioni e dichiarazioni da parte di alcuni esponenti politici. La difesa del giornale è arrivata da parte di alcune forze politiche, che hanno criticato l’atteggiamento degli attaccanti definendolo come un tentativo di censura. La discussione ha coinvolto figure di rilievo del giornale, tra cui il giornalista e il direttore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Giornale, nelle figure del giornalista Francesco Boezi e del direttore Tommaso Cerno, è stato diffidato dal centro sociale Askatasuna a seguito di un’inchiesta, condotta dal primo, nella quale è stata raccontata l’inchiesta da anni ha acceso un faro su uno dei più controversi gruppi del nostro Paese. “È una assoluta vergogna che Askatasuna cerchi di intimidire giornalisti liberi come Francesco Boezi e il direttore Cerno. Sono totalmente solidale con loro e mi auguro che prima o poi questa gente che ha seminato violenza, occupato edifici pubblici, ha dato prove ripetute di assoluta indegnità la smetta di molestare l'Italia e gli italiani. Askatasuna rappresenta una vergogna per la nazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vergogna". "Tic autoritario": la politica difende Il Giornale dall'assalto di Askatasuna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento "Vergogna del consiglio", Csn difende Giangrandi: "Dall'assessore attacco personale inaccettabile"Consiglio comunale molto acceso quello di ieri con accuse di insulti personali, in particolare animi caldi tra l'assessore alla Sicurezza Luca...