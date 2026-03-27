Vergogna del consiglio Csn difende Giangrandi | Dall' assessore attacco personale inaccettabile

Durante il consiglio comunale di ieri si è registrato un acceso scontro tra l'assessore alla Sicurezza e il capogruppo di un'organizzazione sindacale, con accuse di insulti personali. Il Consiglio Nazionale del Sindacato ha preso posizione difendendo Giangrandi, definendo l'attacco dell’assessore come un gesto inaccettabile. La discussione si è concentrata sui toni usati nel confronto tra i due rappresentanti.

Consiglio comunale molto acceso quello di ieri con accuse di insulti personali, in particolare animi caldi tra l'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il capogruppo di Csn Marco Giangrandi Consiglio comunale molto acceso quello di ieri con accuse di insulti personali, in particolare animi caldi tra l'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il capogruppo di Csn Marco Giangrandi. In una nota il movimento civico Cesena Siamo “esprime pieno sostegno e solidarietà al proprio capogruppo, Marco Giangrandi, per le gravi e ingiustificate offese ricevute da parte dell’esponente repubblicano di maggioranza, assessore Ferrini, durante la seduta consiliare del 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Vergogna del consiglio", Csn difende Giangrandi: "Dall'assessore attacco personale inaccettabile" Articoli correlati Centro storico, Giangrandi (Csn): "Sicurezza sì, rigidità no. Dubbi sul modello di logistica urbana"“La sicurezza delle aree del centro storico ad alto flusso pedonale è un obiettivo giusto e condivisibile. "Attacco inaccettabile": l'intervento del direttore generale sui concorsi in Comune infiamma il consiglioPer il capogruppo comunale Domenico Pettinari (Pettinari sindaco) un vero e proprio attacco personale che non avrebbe le gambe per camminare nei...