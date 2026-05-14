Vaprio ospedale a rischio | il sindaco punta ai privati per i letti

A Vaprio, l’ospedale rischia di chiudere alcuni reparti e di ridurre i posti letto disponibili. L’amministrazione locale ha annunciato l’intenzione di coinvolgere enti privati per garantire la disponibilità di 15 posti letto, invece di attendere bandi di concorso pubblico. Restano aperte le domande sulle modalità di gestione e sul personale necessario per far funzionare i reparti senza medici e infermieri dedicati.

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? Domande chiave Come faranno i 15 posti letto a funzionare senza medici e infermieri?. Perché l'amministrazione punta ai privati invece di aspettare i concorsi pubblici?. Chi gestirà concretamente le cure se la gara europea andrà in porto?. Quali sono i rischi reali per i pazienti se i letti restano vuoti?.? In Breve L'Asst Melegnano-Martesana ha deliberato gara europea per coprire i vuoti di organico.. La struttura dispone di 15 posti letto destinati alla popolazione locale.. Pd e 5Stelle contestano la gara per timore di privatizzazione dei servizi.. Il Comune monitorerà l'esito dei concorsi pubblici per infermieri già attivi.. Il sindaco di Vaprio, Marco Galli, ha difeso la scelta di affidare parte dei servizi dell’Ospedale di Comunità a soggetti privati per garantire l’apertura della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaprio, ospedale a rischio: il sindaco punta ai privati per i letti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ospedale di Comunità a Vaprio: "I privati? Scegliamo il male minore"L’Ospedale di Comunità apre con l’aiuto dei privati, la polemica infuria da giorni e ora il Comune prende posizione: "Scegliamo il male minore", il... Queensland, polemica in aula: Bleijie punta ai legami privati del Labor? Punti chiave Chi sono i cinque parlamentari coinvolti nelle accuse di Bleijie? Come influiscono i legami privati sulla strategia politica del LNP?... Temi più discussi: Ospedale di Comunità a Vaprio: I privati? Scegliamo il male minore; Futuro degli Ospedali di Comunità: A rischio i diritti dei pazienti; Il Tavolo melegnano Martesana in Salute contro l'esternalizzazione degli Ospedali di comunità. Ospedale di Comunità a Vaprio: I privati? Scegliamo il male minoreAl centro delle polemiche la delibera di Asst Melegnano-Martesana che apre una gara europea per affidare parte dei servizi delle strutture nel borgo e a Rozzano ... ilgiorno.it Futuro degli Ospedali di Comunità: A rischio i diritti dei pazientiTavolo Melegnano Martesana in Salute sui nosocomi di Vaprio e Rozzano: no alla privatizzazione, sì al confronto . ilgiorno.it