Valutazione alunni la Cassazione impone trasparenza | criteri pubblici e famiglie informate prima degli scrutini
La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza che riguarda le modalità di comunicazione e trasparenza nelle valutazioni degli alunni. Secondo la sentenza, le decisioni finali sugli esiti degli studenti devono seguire criteri pubblici, accessibili alle famiglie prima delle sessioni di scrutinio. La decisione si basa su un pronunciamento del 10 maggio, che stabilisce che tali decisioni non devono essere considerate eventi imprevedibili, ma devono rispettare regole chiare e condivise.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10586 del 10 maggio, ha stabilito che le decisioni sugli esiti finali degli studenti non possono configurarsi come eventi imprevedibili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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