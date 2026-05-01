Due startup cinesi di intelligenza artificiale stanno avviando un processo di ristrutturazione societaria per tornare in patria, con la registrazione ufficiale prevista nel paese. Questa decisione si inserisce in un contesto di nuove norme legali che regolano le attività delle imprese del settore e restringono l'accesso ai finanziamenti provenienti dall’estero. La mossa coinvolge specificamente le aziende coinvolte nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’intelligenza artificiale.

? Cosa sapere Moonshot AI e StepFun avviano la ristrutturazione societaria per il rientro in Cina.. Il movimento verso la registrazione nazionale limita l'accesso ai capitali internazionali.. Moonshot AI, DeepRoute.ai e StepFun stanno valutando la dismissione delle proprie architetture societarie estere per una registrazione diretta in Cina, segnando un cambiamento radicale nei modelli di gestione delle startup tecnologiche cinesi. Il movimento verso una nazionalizzazione della struttura legale non riguarda solo i nomi citati, ma riflette una trasformazione strutturale che coinvolge l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale nel Paese asiatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA cinese: startup verso il rientro in patria e nuove regole legali

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