Ustionato mentre carica la bombola di Gpl
Oggi, poco dopo le 9:30, a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato coinvolto in un incidente mentre stava caricando una bombola di Gpl. Durante le operazioni, si è verificato un incidente che ha causato ustioni e ha coinvolto anche un veicolo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’uomo e valutare le conseguenze dell’accaduto. La dinamica dell’evento è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità.
L’allarme è scattato poco dopo le 9:30 di oggi, giovedì 14 maggio, quando a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato investito e ustionato mentre stava caricando una bombola di Gpl. Secondo quanto emerso, una perdita di gas liquido ad alta pressione sarebbe stata la causa dell’incidente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Stop Throwing Away Old Gas Cylinders! This Trick Turns Them Into Something Amazing!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La bombola prende fuoco e lui rimane ustionato: un ferito ricoverato al Maggiore
Operaio ustionato a Sfruz mentre carica Gpl: trasportato a Trento dall'elisoccorso. Un uomo di 50 anni ha riportato ustioni sul viso. facebook