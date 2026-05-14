Ustionato mentre carica la bombola di Gpl

Oggi, poco dopo le 9:30, a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato coinvolto in un incidente mentre stava caricando una bombola di Gpl. Durante le operazioni, si è verificato un incidente che ha causato ustioni e ha coinvolto anche un veicolo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’uomo e valutare le conseguenze dell’accaduto. La dinamica dell’evento è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità.

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L’allarme è scattato poco dopo le 9:30 di oggi, giovedì 14 maggio, quando a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato investito e ustionato mentre stava caricando una bombola di Gpl. Secondo quanto emerso, una perdita di gas liquido ad alta pressione sarebbe stata la causa dell’incidente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stop Throwing Away Old Gas Cylinders! This Trick Turns Them Into Something Amazing! Sullo stesso argomento Leggi anche: La bombola prende fuoco e lui rimane ustionato: un ferito ricoverato al Maggiore