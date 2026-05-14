Usa e Cina sono partner e non rivali? La questione si fa più complessa quando si considerano le diverse aree di confronto. Mentre sui temi di cooperazione energetica e stabilità in Medio Oriente, le due potenze mostrano un atteggiamento più collaborativo, su Taiwan le posizioni restano tese e di aperto confronto. La cena di gala, con piatti tradizionali, si svolge in un clima di formalità, ma le divergenze tra le nazioni si percepiscono nelle questioni di sovranità e di influenza regionale.

Prima che il menù della cena di gala – tra anatra alla pechinese, costolette croccanti di manzo, salmone in salsa di senape e tiramisù – venisse servito, il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping aveva già chiarito il proprio messaggio politico: distensione nei toni, rigidità assoluta sui dossier strategici. Da un lato, il presidente cinese ha insistito sulla necessità che Stati Uniti e Cina si considerino “partner, non rivali”, evocando una relazione tra superpotenze chiamate a cooperare per garantire stabilità globale. Dall’altro, Xi ha chiarito immediatamente che Taiwan resta la linea rossa invalicabile per Pechino e il nodo più delicato dell’intera relazione bilaterale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa e Cina sono partner e non rivali? Su Hormuz sì, su Taiwan no

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