Un rappresentante degli Stati Uniti è arrivato a Pechino per un incontro con il leader cinese. La visita è durata circa due ore, durante le quali sono stati affrontati vari temi, tra cui questioni commerciali, relazioni internazionali e la situazione di Taiwan. La comunicazione ufficiale della Casa Bianca ha riferito che i due leader hanno discusso di possibili collaborazioni future, con un tono positivo riguardo alle prospettive di cooperazione.

Donald Trump è arrivato a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, i due hanno discusso per circa due ore di alcuni dei principali dossier sul tavolo: dal commercio agli affari esteri, con un focus inevitabile sulla situazione di Taiwan. Un colloquio che Trump ha definito ottimo e in seguito al quale ha visitato il Tempio del Cielo della capitale. “È un posto magnifico. La Cina è bellissima”, ha dichiarato parlando con un gruppo di giornalisti. L’entusiasmo del tycoon: “Il rapporto con Pechino sarà migliore che mai”. Il presidente Usa sarebbe rimasto soddisfatto del vertice con l’omologo cinese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina da Xi Jinping: “Avremo un futuro fantastico insieme”

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US President Trump hails upcoming China Visit with Xi Jinping as “amazing”

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