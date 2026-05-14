Nel panorama di Uomini e Donne, il gossip riguarda Ernesto Passaro e Cristiana Anania. Recentemente, è circolata una segnalazione che accusa Ernesto di aver già dimenticato Cristiana e di essere coinvolto in un nuovo flirt. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower dei protagonisti, alimentando le speculazioni sulla loro situazione sentimentale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nel mondo di Uomini e Donne il gossip non si ferma mai e, nelle ultime ore, al centro dell’attenzione sono finiti ancora una volta Ernesto Passaro e Cristiana Anania. Dopo la rottura nata proprio negli studi del celebre dating show di Maria De Filippi, il pubblico si chiede se l’ex corteggiatore abbia già ritrovato il sorriso accanto a una nuova ragazza. Le indiscrezioni si sono diffuse rapidamente sui social, alimentate da segnalazioni e post sospetti che hanno acceso il dibattito tra i fan della coppia. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda? La storia tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro aveva conquistato il pubblico di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Ernesto dimentica già Cristiana? La segnalazione sul presunto nuovo flirt

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Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana sceglie Ernesto

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