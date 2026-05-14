Sono state aperte le iscrizioni per l’anno accademico 202627 presso l’Università della Valle d’Aosta. Le scadenze per la sessione anticipata di giugno devono ancora essere comunicate, mentre per accedere al corso di laurea in Scienze Psicologiche bisogna seguire le procedure di immatricolazione previste dall’ateneo. Gli interessati possono consultare i dettagli sul sito ufficiale dell’università o rivolgersi direttamente alla segreteria studenti.

? Domande chiave Quali sono le scadenze per la sessione anticipata di giugno?. Come si accede al corso di laurea in Scienze Psicologiche?. Dove si può ricevere consulenza individuale gratuita per l'orientamento?. Quando si terrà l'Open Day presso la sede di via Monte Vodice?.? In Breve Open Day in via Monte Vodice il 15 maggio dalle 14:00 alle 17:30.. Test TOLC-PSI il 28 maggio, 28 luglio e 8 settembre per 130 posti.. Scadenze iscrizioni: sessione anticipata al 16 giugno e ordinaria al 9 settembre 2026.. Contatti orientamento: telefono 0165 1875200 o email [email protected].. Le iscrizioni per l’anno accademico 202627 presso l’Università della Valle d’Aosta sono ufficialmente aperte da mercoledì 13 maggio, segnando il momento decisivo per i giovani che devono scegliere il proprio domani tra le mura dell’Ateneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UniVdA: aperte le iscrizioni per il 2026/27, ecco le scadenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Medicina e Odontoiatria a Roma: aperte le iscrizioni 2026/27. Ecco come funzionano i nuovi bandiNon solo teoria, ma anche tanta pratica nei laboratori e nei reparti: l’Università UniCamillus punta tutto su esperienza sul campo tecnologia Sono...

Medicina e Odontoiatria a Roma: aperte le iscrizioni per l'a.a. 2026/27. Ecco come funzionano i nuovi bandiNon solo teoria, ma anche tanta pratica nei laboratori e nei reparti: l’Università UniCamillus punta tutto su esperienza sul campo e tecnologia Sono...

Argomenti più discussi: UniVdA: sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea; Aperte le iscrizioni ai corsi di laurea UniVdA per l’anno accademico 2026/27; Aperte le iscrizioni ai corsi dei laurea dell’Università della Valle d’Aosta; Aosta: Per Nidi d’infanzia approvato il nuovo regolamento e aperte le iscrizioni per il 2026/2027.

Aperte le iscrizioni a Unipi-Orienta, per conoscere da vicino l'ateneo pisanoPisa, 1 ottobre 2025 - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a UniPi-Orienta 2025, l’evento che l’Università di Pisa dedica all’orientamento delle future matricole. Per partecipare è necessario ... lanazione.it