Una rete fognaria doppia per proteggere il mare | concluso il primo lotto del maxi-piano

È stato completato il primo lotto di un progetto che prevede la realizzazione di una rete fognaria doppia nell’agglomerato di Gatteo Mare. L’intervento, promosso dal Gruppo Hera, fa parte di un piano più ampio di cinque lotti finalizzato alla separazione della rete fognaria. Questo intervento rientra nel programma di adeguamento delle infrastrutture idriche dell’Area Romagna.

È stato completato il primo dei cinque lotti del progetto esecutivo per la separazione della rete fognaria dell'agglomerato di Gatteo Mare, un intervento strategico promosso dal Gruppo Hera nell'ambito del programma di adeguamento delle infrastrutture idriche dell'Area Romagna. La separazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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