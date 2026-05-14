Una nuova primavera o una memoria selettiva? … Giuseppe Conte la pandemia lo stato di emergenza e le domande aperte
Un ex premier ha recentemente parlato di una “nuova primavera” in relazione alla gestione della pandemia, ma le sue parole vengono messe in discussione da chi sottolinea come molti aspetti della crisi sanitaria non siano ancora del tutto chiariti. La discussione si concentra sulla copertura di alcuni dettagli riguardanti lo stato di emergenza, le decisioni prese e la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali. La mancanza di risposte definitive alimenta dubbi sulla completezza delle informazioni fornite finora.
L'idea di “una nuova primavera” evocata dall’ex premier rischia di apparire più una prospettiva di pura retorica politica se prima non verranno chiariti fino in fondo i punti più controversi della gestione pandemica perché incompleta di quella “verità” attinente La partecipazione dell’On. Giu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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