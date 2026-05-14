Una giornata per celebrare i vigili del fuoco volontari della Provincia | tutte le modifiche alla viabilità
Nella provincia di Trento si svolge una giornata dedicata ai vigili del fuoco volontari, con l’obiettivo di riconoscere il loro impegno e le competenze che mettono a disposizione della comunità. Durante l’evento, si sono registrate modifiche temporanee alla viabilità per consentire le attività e le celebrazioni. La giornata include diverse iniziative e momenti di incontro, con l’intento di rendere omaggio a chi svolge questo servizio senza chiedere compensi o privilegi.
Un evento interamente dedicato ai vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento per valorizzare l’impegno, l’abnegazione e le competenze di tutti coloro che si mettono al servizio della nostra comunità, senza chiedere nulla in cambio. È questo il senso dell’iniziativa organizzata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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