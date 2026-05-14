Una giornata per celebrare i vigili del fuoco volontari della Provincia | tutte le modifiche alla viabilità

Nella provincia di Trento si svolge una giornata dedicata ai vigili del fuoco volontari, con l’obiettivo di riconoscere il loro impegno e le competenze che mettono a disposizione della comunità. Durante l’evento, si sono registrate modifiche temporanee alla viabilità per consentire le attività e le celebrazioni. La giornata include diverse iniziative e momenti di incontro, con l’intento di rendere omaggio a chi svolge questo servizio senza chiedere compensi o privilegi.

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Un evento interamente dedicato ai vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento per valorizzare l’impegno, l’abnegazione e le competenze di tutti coloro che si mettono al servizio della nostra comunità, senza chiedere nulla in cambio. È questo il senso dell’iniziativa organizzata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vigili del fuoco Volontari di Mirano (VE) - Festeggiamenti 20° Anniversario Fondazione - www.HTO.tv Sullo stesso argomento Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale. GRADISCA D'ISONZO - Alla Galleria Spazzapan e allo Spazio Lab una giornata finale di visite guidate, incontri e dj set con vinili per celebrare la chiusura delle due mostre. x.com 25 000 ciclisti sono venuti a una parata in bicicletta per celebrare la conclusione della terza tappa del Giro d'Italia a Sofia! reddit Una giornata per celebrare i vigili del fuoco volontari della Provincia: tutte le modifiche alla viabilitàL’evento inizierà nel primo pomeriggio in piazza Dante di Trento con il convegno provinciale, seguirà una simulazione di un attacco ad incendio boschivo e una serie di dimostrazioni a cui prenderanno ... trentotoday.it Una giornata di arte, comunità e diritti per celebrare le famiglieDomenica 10 maggio laboratori, musica e incontri animeranno il parco di via Italia e piazza Garibaldi nell’ambito della Festa delle Famiglie dedicata all’inclusione e al confronto sui modelli familiar ... laprovinciacr.it