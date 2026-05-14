Una giornata parti' olare al Teatro Marchionneschi di Guardistallo

Da pisatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio alle ore 17, presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo, verrà rappresentata la commedia in due atti, in vernacolo, della compagnia teatrale 'L'urtii arrivati', 'Una giornata parti'olare' di Milena Pardini. La vicenda si svolge in casa di una famiglia livornese, dove in.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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