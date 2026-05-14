La famiglia di Happy Madison sta per riunirsi ancora una volta. Durante la presentazione degli Upfront di mercoledì, Netflix ha ufficialmente annunciato che il franchise comedy di Adam Sandler si espanderà con l’attesissimo Un weekend da bamboccioni 3 (Grown Ups 3). Come riportato da Deadline, alla regia del terzo capitolo troveremo Kyle Newacheck, reduce dal successo travolgente di Un tipo alla Happy Gilmore 2, titolo che lo scorso anno ha polverizzato ogni record di streaming con quasi 3 miliardi di minuti visti nella prima settimana. La sceneggiatura è stata affidata allo stesso Adam Sandler in coppia con lo storico collaboratore Tim Herlihy.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Un weekend da bamboccioni 3: Adam Sandler riunisce la banda per il gran ritorno su Netflix

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