Un giallo ambientato nel Novarese | l' esordio letterario di Nadia Carminati
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
È in distribuzione ufficiale dal 4 maggio "Il tesoro del re", il romanzo d'esordio di Nadia Carminati. L'autrice, giornalista pubblicista attiva nel territorio dal 1995, ha scritto un giallo ambientato in luoghi fittizi ma esplicitamente riconducibili a diverse zone del novarese. Ai lettori più. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Blu Oltremare, l’esordio letterario di Antonio PorcelliNon un romanzo, non una raccolta poetica nel senso tradizionale del termine, ma un viaggio dentro ciò che accade quando l’ emozione prende forma...
Comunicato Stampa: “L'impronta del vento”, un sorprendente giallo medievale ambientato nella Melfi del TrecentoLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.