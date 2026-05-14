Un festival dedicato all’infanzia e alla genitorialità coinvolge quattro città italiane, con eventi e iniziative pensate per famiglie e bambini. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo spettacoli, laboratori e incontri rivolti a genitori, insegnanti e bambini di tutte le età. Le date e i programmi variano da città a città, con l’obiettivo di promuovere momenti di aggregazione e confronto su temi legati alla crescita e all’educazione.

Milano, 12 maggio 2026 – Un progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di Nidi Fioriti, iniziativa promossa dalla Fondazione Nidi Fioriti, ente del terzo settore impegnato nello sviluppo educativo, sociale e culturale dei primi anni di vita. Il Festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro concreto tra famiglie, professionisti dell’infanzia, istituzioni e territori, per costruire una vera “comunità educante”. Attraverso un programma articolato di laboratori, conferenze, esperienze e momenti di ascolto, Nidi Fioriti affronta i temi centrali della genitorialità contemporanea, della crescita dei bambini e del benessere familiare, favorendo il dialogo e la condivisione di competenze.🔗 Leggi su Tpi.it

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Un Festival in quattro città per mettere al centro l’infanzia e la genitorialità x.com

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