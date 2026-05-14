Un altro lupo e due volpi trovati morti nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise

Nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise sono stati trovati un altro esemplare di lupo e due volpi morti. Questi ritrovamenti si aggiungono a una serie di cadaveri di specie selvatiche già segnalati nella stessa area. Le autorità stanno verificando le cause di questi decessi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato indagini sul territorio. La situazione solleva preoccupazioni sulla tutela della fauna locale, senza che siano state diffuse ulteriori dettagli sulle circostanze.

Aumenta il numero di cadaveri di lupi e altre specie all'interno del Parco Nazionale di Abruzzo e Molise con il ritrovamento di un lupo e due volpi senza vita. I casi precedenti accertati come avvelenamenti sono stati 18 negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sono almeno 21 i #lupi trovati morti nel @Parcoabruzzo: lo hanno fatto, con bocconi avvelenati, dei criminali, anche sull’onda di una campagna d’odio e paura nei confronti del #lupo. Tutto ciò è inaccettabile! x.com

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