Ucraina nuovo attacco russo a Kiev Tra i morti anche un 12enne

Un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina, causando la morte di almeno sette persone, tra cui una bambina di 12 anni, e il ferimento di 40 individui. Le autorità locali hanno confermato il bilancio, mentre i soccorritori sono intervenuti nei quartieri colpiti per prestare assistenza. La situazione di emergenza resta critica, con i servizi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle verifiche nei vari punti colpiti dall’attacco.

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