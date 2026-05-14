Ucraina nuovo attacco russo a Kiev Tra i morti anche un 12enne

Da tv2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina, causando la morte di almeno sette persone, tra cui una bambina di 12 anni, e il ferimento di 40 individui. Le autorità locali hanno confermato il bilancio, mentre i soccorritori sono intervenuti nei quartieri colpiti per prestare assistenza. La situazione di emergenza resta critica, con i servizi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle verifiche nei vari punti colpiti dall’attacco.

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In Ucraina un nuovo attacco russo ha colpito Kiev: il bilancio è di almeno sette morti, tra loro una dodicenne, e 40 feriti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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